logiciel pour la musique : Clé de sol, clé de fa

Aujourd’hui, je vous présente un logiciel qui pourrait vous être très utile si vous voulez enseigner à vos élèves, de manière amusante, comment lire les notes de musique sur une portée en clé de sol et en clé de fa. Il s’agit d’un partagiciel, ce qui veut dire qu’on peut en télécharger gratuitement une version de démonstration, mais si on veut avoir accès à toutes les notes, il faut payer des frais. Le logiciel fonctionne avec Windows Vista, XP, Me, windows 10, NT, mais ne fonctionne pas sous Mac OS X. Ce logiciel fait partie d’une série de logiciels pour apprendre la musique produits par Happy Note

Lorsqu’on démarre le logiciel, on peut choisir les notes qu’on veut pratiquer. Au début, on peut débuter seulement avec deux notes et augmenter progressivement le nombre de notes. On peut aussi choisir la vitesse du jeu, soit adagio (le plus lent), moderato (à vitesse moyenne) et allegro (à vitesse rapide). Les notes apparaissent sur la portée. L’élève doit alors reconnaître chaque note, sélectionner le bon nom de note et lancer un projectile sur la note. S’il rate, le projectile peut revenir sur lui et lui faire perdre une vie. Il y a aussi des explosifs qu’il faut éviter.

À vitesse rapide, le défilement des notes et la présence des projectifs et des explosifs rendent le jeu stimulant et divertissant. C’est un défi de compléter chaque niveau de difficulté. L’élève a vraiment l’impression de s’amuser plutôt que d’étudier ses notes. On peut utiliser les noms complets des notes (Do, Ré, Mi, etc.) ou les lettres (C, D, E, etc.).