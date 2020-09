le nouvel OS de Google bientôt disponible !

Nous savons depuis quelques semaines déjà que le premier smartphone équipé de Google Android 4.0 « Ice Cream Sandwich » sera le Samsung Galaxy Nexus (disponible mi-décembre). Alors que certains constructeurs ont annoncé la future mise à jour des téléphones déjà en vente, Google dévoile aux développeurs son environnement commun aux smartphones (2.x) et aux tablettes (3.x).

Les nouveautés d’Ice Cream Sandwich

La photo et la vidéo ne sont pas oubliées avec l’apparition notamment d’un zoom stabilisé et de la prise de clichés pendant la capture vidéo, idéal pour alimenter votre blog et obtenir des liens pour votre référencement. Autre nouveauté concernant le déverrouillage qui est désormais possible par reconnaissance du visage de l’utilisateur enregistré. L’intégration du module NFC (technologie de communication sans contact) permet grâce à la fonction Android Beam de partager facilement (en les approchant) des photos, des applications avec un autre terminal.

Au chapitre des nouveautés, Android 4.0 propose une interface proche d’Honeycomb 3.0 avec l’ajout d’une barre de lancement rapide. La présentation du multitâche est plus intuitive avec un système de fenêtre où l’on peut prévisualiser le contenu. Système bien connu sous iOS, il est désormais possible de créer des dossiers pour rassembler les applications d’un même thème. Les widgets sont redimensionnables et la saisie au clavier virtuel est amélioré grâce à un dictionnaire mieux renseigné et une correction automatique optimisée. Les contacts du répertoire sont désormais intégrées aux réseaux sociaux et vous permet d’afficher sous forme de fiches les derniers statuts de vos amis.