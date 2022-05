Domotique - Créer un réseau intelligent dans la maison

La domotique permet d'intégrer dans la distribution électrique un circuit capable de commander aux équipements de la maison. Une installation à réaliser pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

Programmation, commande, gestion des systèmes d'éclairage et de chauffage, mise à disposition de services multimédia dans les pièces principales. La clé de ce nouvel univers fonctionnel réside dans une infrastructure domotique avec laquelle on pilote sa maison à distance. Sur le chantier présenté ici, il s'agit du système Tébis (Hager), qui utilise la double technologie radio et filaire Bus permettant d'émettre des ordres depuis un ou plusieurs points de commande à une ou plusieurs fonctionnalités. Un réseau de type Nodeis (Hager), que l'on peut comparer à un circuit de courant faible, permet de gérer et de distribuer vos données numériques : capter les chaînes du satellite dans toutes les pièces, faire dialoguer deux ordinateurs ou écouter la musique de la chaîne hi-fi dans n'importe quel endroit de la maison par exemple.

Courant fort + courant faible : une installation évolutive

La meilleure solution consiste à intégrer le câblage Bus (KNX) en complément du circuit de courant fort pour rendre l'installation électrique adaptable et évolutive : cela permet de modifier les scénarios de commande des équipements, car les interrupteurs ne sont pas affectés à un circuit de manière définitive. Il est alors possible d'avoir une maison chauffée à 20 °C et les volets grands ouverts tous les matins, par exemple. Les organes de commande (boutons poussoirs, interrupteurs, station météo, alarme.) sont raccordés au tableau électrique par un bus de commande. Comme le raccordement aux différentes fonctionnalités (stores électriques, éclairage.) n'est pas direct, on pourra configurer les organes de commande au dernier moment. Plus tard, en cas d'oubli, il sera toujours possible d'ajouter des points de commande fonctionnant par radio. Le reste de l'installation est réalisé avec du câble électrique classique et l'ensemble répond à la norme NF C 15-100 en vigueur.



Les fonctions qui peuvent être installées sont nombreuses : automatismes et scénarios libérant des contraintes quotidiennes, commande à distance via la passerelle Internet ou le téléphone, contrôleur d'ambiance, économies d'énergie grâce aux scénarios d'extinction générale, circuit de commande en très basse tension de sécurité et protection contre les champs électriques et électromagnétiques, surveillance de la maison et alarmes intrusion ou techniques.